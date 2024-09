A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (20), que a Seleção Brasileira Feminina realizará dois amistosos no Espírito Santo ainda neste ano. Os confrontos serão contra a Colômbia, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e estão marcados para os dias 26 e 29 de outubro. Será a primeira vez que a equipe feminina atuará no Estado.