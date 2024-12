Destaque no Juventude, volante acerta com o time feminino do Atlético-MG

Lari Sanchez foi a atleta com mais participações em gols do Juventude no ano.

A volante Lari Sanchez, que já havia confirmado sua saída do Juventude através das redes sociais , tem destino acertado. Na próxima temporada, ela defenderá as cores do Atlético-MG.

Com 23 anos, a meio-campista foi um dos grandes destaques do Alviverde no ano que terminou com acesso à elite do Brasileirão Feminino. Em 23 jogos, foram oito gols e nove assistências, que a tornaram a artilheira e a líder de assistências da equipe em 2024.