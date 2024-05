O gaúcho Daniel Cargnin esteve perto de conquistar nesta segunda-feira (20) a medalha de bronze da categoria leve (até 73kg) do Campeonato Mundial de judô, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O atleta da Sogipa tentava repetir o pódio de 2022, quando ele finalizou em terceiro lugar em Tashkent, no Uzbequistão. Após perder uma luta nas quartas de final, ele foi para a repescagem e na disputa do bronze acabou sendo derrotado, pelo mongol Ankhzayaa Lavjargalyn no tempo extra.