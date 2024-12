Dorival votou em Vini Jr. e Messi escolheu Yamal; veja votos de astros no The Best

Após o segundo lugar na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, Vinícius Júnior conseguiu a redenção nesta terça-feira. O atacante do Real Madrid ganhou o prêmio The Best da Fifa. Desse modo, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos. Kaká tinha recebido a honraria em 2007.