Carro capota na Avenida Bento Gonçalves e causa bloqueio na via

O veículo, um Citroën C3, usado para transporte por aplicativo, seguia pela via no sentido Centro-bairro quando foi atingido na lateral por um outro carro — um Chevrolet Onix — e acabou capotando.

O motorista do Citroën permaneceu no veículo virado até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o retirou de maca. Ele estava consciente e conversava com os socorristas. A condutora do segundo veículo não se feriu.