O tão aguardado retorno de Bernardinho ao comando da seleção brasileira masculina de vôlei ocorreu na noite desta terça-feira (21), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em partida válida pela Liga das Nações. Foram 2.830 dias sem dirigir a equipe, mas o experiente treinador de 64 anos pareceu não ter ficado ausente.