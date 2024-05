O Brasil conquistou mais três vitórias no torneio de classificação para o Aberto da França. Nesta terça-feira (21), Thiago Monteiro e Felipe Meligeni, no masculina, e Laura Pigossi, no feminino, garantiram vaga na segunda rodada em Roland Garros e seguem em busca de um lugar na chave principal do segundo Grand Slam da temporada, assim como Gustavo Heide que, na segunda-feira (20), também venceu na primeira rodada.