O Brasil largou bem no qualificatório para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira, o jovem Gustavo Heide, de 22 anos, superou o eslovaco Lukas Klein, 12º favorito, no super tie-break, para avançar à segunda rodada, parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (10/5). O jogo foi paralisado por causa do temporal que caiu em Paris e ambos terminaram (estava 5 a 1 para o brasileiro no desempate) na quadra 10.