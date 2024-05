Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil trocou o 13º pelo 14º lugar, mas poderá recuperar o posto nesta semana, durante o Torneio de Estrasburgo, na França. No masculino, Thiago Wild alcançou o melhor ranking de sua carreira e Thiago Monteiro voltou ao Top 100.