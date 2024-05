A torcida italiana não saiu de mãos abanando no torneio encerrado neste domingo (19), que teve disputas do ATP Masters 1000 e do WTA 1000. Se em simples a polonesa Iga Swiatek e o alemão Alexander Zverev fizeram a festa, nas duplas femininas o público local comemorou o título de Sara Errani e Jasmine Paolini, que na final superaram a norte-americano Coco Gauff e a neozelandesa Erin Ratliffe, cabeças de chave, no match-tiebreak, com parciais de 6/3, 4/6 e 10-5, após 1h28min de partida.