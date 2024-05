Em preparação para Roland Garros, o tenista brasileiro Thiago Wild estreou com vitória no ATP 250 de Lyon, nesta terça-feira (21), na França. O número 1 do Brasil superou o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e avançou à segunda rodada, que já equivale às oitavas de final.