As ondas de Teahupo’o, no Taiti, na Polinésia Francesa, são emblemáticas para todos os surfistas e amantes do esporte. Nesta sexta (31), o Brasil obteve importante vitória com o campeão olímpico Italo Ferreira exatamente no mesmo mar que receberá os atletas que buscarão as medalhas dos Jogos Olímpicos de 2024.