As lágrimas de frustração em Paris viraram lágrimas de alegria para Hugo Calderano

Exatos 259 dias atrás, na zona mista da Arena Paris Sul, testemunhei uma das cenas que até hoje tenho gravada na memória. Logo após a disputa da medalha de bronze do tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano desabou na minha frente em um choro convulsivo , ao tentar falar sobre a campanha que era histórica, mas que tinha o gosto amargo de não estar no pódio olímpico.

Pois neste domingo (20), oito meses depois, Hugo é campeão da Copa do Mundo enfileirando vitórias sobre os três primeiros do ranking mundial. É algo comparável ao que fez Guga Kuerten em 2000, quando venceu a Masters Cup, superando Pete Sampras, Andre Agassi e Yevgeny Kafelnikov, todos jogadores que ocuparam o posto de número 1 do mundo do tênis.