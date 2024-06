A gaúcha Tatiana Weston-Webb conseguiu um feito histórico nesta quinta-feira (30) em Teahupo’o, no Taiti, que será o palco das competições do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris. Após eliminar a bicampeã mundial (2016-2017), a australiana Tyler Wright, a surfista brasileira disputou uma semifinal acirrada com a local Vahiné Ferro, nascida na Polinésia Francesa e acabou sendo derrotada na última onda. No final, a atleta da França venceu com 17,70 contra 16,07 pontos e passou à decisão da etapa do Circuito Mundial de Surfe.