Não poderia ser mais emblemático o palco da primeira vitória brasileira em uma etapa do Circuito Mundial de surfe na temporada. Em Teahupo’o, no Taiti, na Polinésia Francesa, onde serão disputadas as baterias dos Jogos de Paris-2024, Italo Ferreira foi o campeão, desbancando o havaiano John John Florence na final. Gabriel Medina ainda terminou em terceiro.