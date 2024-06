O brasileiro Alison dos Santos, campeão mundial dos 400m com barreiras em 2022 e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021, voltou a dar mostras nesta quinta-feira (30) de que é um forte candidato ao ouro olímpico em Paris. Na sexta etapa da Diamond League, o principal circuito do atletismo mundial, disputada em Oslo, na Noruega, ele venceu a prova com 46seg63 e estabeleceu o melhor tempo do ano, que pertencia ao norte-americano Rai Benjamin, com 46seg64.