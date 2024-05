O maior feito na carreira do paratleta Wallison Fortes foi conquistar a medalha de ouro na prova dos 200m T64 no Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado em Kobe, no Japão, neste sábado (25). No entanto, enquanto vive seu momento de glória, o gaúcho de 27 anos teve de deixar sua família para focar no torneio e não sabia que sua casa localizada na Avenida Getúlio Vargas, em Eldorado do Sul, foi tomada pela água por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.