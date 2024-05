Estreante no Mundial de Atletismo Paralímpico, o gaúcho Wallison Fortes, 27 anos, conquistou a medalha de ouro no torneio que está sendo disputado em Kobe, no Japão. Ele venceu, neste sábado (25) a prova dos 200m T64, dedicada a atletas com amputação unilateral abaixo do joelho.