Uma das apostas do Brasil na ginástica artística feminina, a paraense Andreza Lima, que é atleta do Grêmio Náutico União (RS), conquistou nesta sexta-feira (24) a medalha de bronze no individual geral do Campeonato Pan-Americano, que está sendo realizada em Santa Marta, na Colômbia. A ginasta, que completou 17 anos no dia 22 de maio, somou 51.566 pontos nos quatro aparelhos para garantir um lugar no pódio.