A gaúcha Tatiana Weston-Webb iniciou com vitória a etapa de Teahupo'o, a sexta do Circuito Mundial de surfe. Neste sábado (25), ela foi a melhor em sua bateria do round 1 no Taiti. Após quatro ondas, ela somou 10.34, contra 8.16 de Brisa Hennessy, da Costa Rica, e 1.53 de Gabriela Bryan, do Havaí.