Uma semana após conquistar o título do Campeonato Ibero-Americano, com uma das melhores marcas de sua carreira, Almir Júnior voltou a competir neste domingo (19) e garantiu a medalha de bronze na quarta etapa da Diamond League, disputada em Marrakech, no Marrocos. O atleta da Sogipa obteve a marca de 16m90cm, em seu quarto salto, e garantiu vaga no chamado Final Three.