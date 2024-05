A disputa pela liderança do quadro geral de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico, que ocorre em Kobe, no Japão, segue bastante acirrada entre Brasil e China. Após passar os dois primeiros dias na primeira colocação, a equipe brasileira foi ultrapassada neste domingo (19), pela delegação asiática, que soma dez contra oito ouros.