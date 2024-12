Real Madrid vence Pachuca (3-0) e é campeão da Copa Intercontinental

Com gols de Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), no estádio Lusail, em Doha, e conquistou a Copa Intercontinental.

Vini, que na véspera da partida recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa, driblou o goleiro Carlos Moreno deixou Mbappé na cara do gol para abrir o placar no primeiro tempo (37').