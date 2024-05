A equipe brasileira manteve a liderança do quadro geral de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico, que ocorre em Kobe, no Japão. Com dois ouros e uma prata conquistados neste sábado (18), o Brasil soma 11 pódios (seis ouros, quatro pratas e um bronze) e supera a China, que neste sábado ganhou quatro ouros e igualou a marca dos brasileiros.