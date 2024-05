Marcelo Casanova está muito próximo de realizar o sonho de qualquer atleta. Aos 20 anos, o judoca do Recreio da Juventude aguarda a convocação final da Seleção Brasileira que irá representar o país nos Jogos Paralímpicos de Paris, em agosto. Antes, porém, ele terá o último desafio no Grand Prix de Judô da IBSA (Federação Internacional de Desporto para Cegos), em Tiblissi, na Geórgia, no domingo (19).