Marcelo Casanova mais uma vez finalizou no top 5 uma das etapas do Grand Prix de Judô Paralímpico da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA). Nesta terça-feira (2), o judoca do Recreio da Juventude disputou, em Antália, na Turquia, a penúltima etapa do GP antes dos Jogos Paralímpicos de Paris, e ficou na quinta colocação geral.