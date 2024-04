A sonhada vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 está cada vez mais próxima do judoca Marcelo Casanova. O atleta do Recreio da Juventude pode carimbar sua classificação para a principal competição do esporte mundial a partir desta terça-feira (2), na disputa do Grand Prix de Judô Paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) de Antália, na Turquia.