Estadual de Triatlo, Aquatlo e Maratona Aquática reúne cerca de 200 atletas em Caxias do Sul

Caxias do Sul recebeu neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Estadual com Triatlo, Aquatlo e Maratona Aquática. O evento esportivo ocorreu na Represa São Miguel, pertencente ao Complexo Dal Bó, e foi realizado pela Federação Gaúcha de Triathlon, Clube de Corredores e Ultra Sports.

No sábado (8), ocorreu o Aquatlo, disputado em 750 metros de natação e 5km de corrida , enquanto a categoria Mini teve distâncias de 375 metros e 2,5km. A Maratona Aquática teve provas de 2,25km. No domingo (9), aconteceu o Sprint Triatlo com 750 metros de natação, 18,6km de ciclismo e 5km de corrida . O Mini Triatlo teve 375 metros de natação, 9,3km de ciclismo e 1,7km de corrida. Os resultados das provas estarão disponíveis em fgtri.org.br .

A competição contou com o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) e cerca de 200 atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul. A 3ª etapa do Campeonato Estadual acontece no dia 13 de abril, em Porto Alegre.