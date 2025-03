"Das últimas edições da Série C, essa vai ser a mais difícil de todas", diz zagueiro do Caxias

Alisson comemora um dos três gols marcados pelo Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C 2025 começa somente em abril. No entanto, no Estádio Centenário, a competição é assunto desde o ano passado quando o técnico Luizinho Vieira foi contratado. O acesso é o grande objetivo do clube para a atual temporada.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o foco é total na Terceira Divisão nacional. Serão mais de 30 dias de preparação.

— É a competição que todos nós estamos aguardando. Sabemos a dificuldade que é jogar a Série C. No início mesmo já vamos ter grandes jogos, também de suma importância para nós. Entendemos isso, esse período de preparação é para a gente estar aprimorando aquilo que nós fizemos de bom nessa primeira etapa e também corrigir aqueles erros que nós cometemos — comentou o zagueiro Alisson, que completou:

— A parte ruim é mais a questão do jogo. Todo atleta gosta de jogar e a parte boa é poder aprimorar os detalhes do jogo, daquilo que a gente sabe que podemos melhorar e também das muitas coisas boas desse início de ano.

A Série C 2025 tem 20 clubes que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores colocados classificam para a etapa seguinte da competição, formando dois grupos com quatro times cada.

As equipes se enfrentam em turno e returno no grupo e os dois melhores de cada chave chegam ao acesso. Neste ano, a Série C terá equipes tradicionais como Guarani e Ponte Preta, rebaixados na última Série B.

— Nós temos um grande treinador. A ideia de jogo dele facilita para a gente. Sabemos também que a Série C é muito difícil. Nós temos o objetivo final, que é o acesso, mas nós temos que pensar passo a passo. O primeiro objetivo nosso é iniciar bem e depois buscar a classificação. Eu acho que das últimas edições da Série C, essa vai ser a mais difícil de todas. Pelas equipes que vão disputar. As equipes estão com investimentos maiores do que as outras competições passadas. E creio que vai ter muita dificuldade na competição, mas a gente está preparado para isso. Eu joguei várias Série C. Eu vejo que é muito disputado. Os jogos são muito truncados — avaliou o zagueiro.

Zagueiro que faz gols

Alisson é zagueiro, mas tem se destacado também por fazer gols. Em 10 jogos, neste começo do ano, ele balançou a rede adversária em três oportunidades.

— Eu vejo que é uma questão da equipe. Quando a equipe está bem, facilita até para eu fazer gols. Mesmo que outros atletas não fizeram tantos, mas eu acho que a quantidade de bola parada que nós tivemos no decorrer da competição foi boa, também por causa dos nossos atletas da frente, que conseguiram gerar tantas oportunidades e várias faltas laterais — disse o jogador.

Defensivamente, o Caxias sofreu 16 gols em 12 partidas, entre Gauchão e Copa do Brasil. No entanto, desses 12 duelos, em seis o time não foi vazado.

— Eu vejo que passamos bons jogos sem tomar gols, que podemos melhorar a questão de alguns jogos que quando nós tomamos um gol, logo em seguida tomamos outro. Então nós temos essa questão que podemos melhorar. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade para não tomar o segundo — finalizou.