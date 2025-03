Juventude estuda contratação de centroavante do Fluminense

O Juventude está disposto a contratar mais um centroavante para a disputa do Brasileirão. E um dos nomes na mesa dos dirigentes alviverde é o de Lelê, 27 anos, do Fluminense . A informação inicialmente divulgada pelo ge.globo do Rio de Janeiro foi confirmada pelo Pioneiro.

A ideia do Ju é trazer o atleta por empréstimo até o fim da temporada . Outros clubes já manifestaram o desejo de contar com o jogador, como Ceará e Vitória.

Lelê havia sido contratado pelo Tricolor após ter se destacado no Volta Redonda no Carioca de 2023, quando marcou 14 gols e deu quatro assistências em 15 jogos.

Mas ele teve poucas oportunidades no elenco campeão da América e, na temporada passada, rompeu o ligamento cruzado anterior na partida contra o Colo Colo, pela Libertadores, no Maracanã.

Lelê viveu o melhor momento no Flu no Carioca de 2024, antes do elenco que disputou o Mundial voltar aos trabalhos. O centroavante foi titular e marcou seis gols. Ele disputou 53 partidas pelo clube, com oito gols e cinco assistências.