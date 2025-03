Com novidade na comissão técnica, Caxias inicia preparação com foco na Série C

Elenco do Caxias se reapresentou visando a Série C.

Após alguns dias de folga, o elenco do Caxias iniciou, nesta segunda-feira (10) a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia grená será diante do Floresta no dia 12 ou 13 de abril, no Estádio Centenário.