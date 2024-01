O ano Paralímpico começa com uma grande notícia para o judoca caxiense Marcelo Casanova. O atleta do Recreio da Juventude foi convocado para a Seleção Brasileira que disputará o Grand Prix de Judô Paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos), que será disputado em Heidelberg, na Alemanha. A competição ocorre nos dias 17 e 18 de fevereiro, será a primeira de 2024 do calendário internacional na corrida para confirmar a vaga nos Jogos de Paris, em agosto.