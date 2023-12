O judoca Marcelo Casanova, do Recreio da Juventude, finalizou a temporada internacional nesta terça-feira (5) com a disputa do Grand Prix de Tóquio, no Japão. O atleta do Clube terminou a competição no quinto lugar e encerra a temporada no top 3 da categoria -90kg (peso meio-pesado). Marcelo Casanova que teve uma temporada de excelência conquistando títulos incluindo o Parapan-Americano de Santiago-CHI, no mês de novembro, do Parapan de Jovens, disputado na Colômbia, e a medalha de bronze nos Jogos Mundiais da IBSA, disputados na Inglaterra.