Veja quantos reforços o Juventude busca por posição para 2025

Juventude tenta renovar com goleiro Gabriel e ainda busca outro nome para a função. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude está no mercado da bola. O time tem uma base importante para 2025, mas busca reforços para praticamente todos os setores. O Verdão espera contar com até 15 nomes, entre reforços e renovações.

Para o gol, o alviverde acertou a contratação de um goleiro. Marcão, do Amazonas, deverá se apresentar com o elenco no dia 3 de janeiro. Contudo, a direção segue em busca de um camisa 1 com status de titular. Santos, do Fortaleza, está entre os cotados.

Dois nomes já deixaram a meta do Verdão: Matheus Claus e Lucas Wingert. O clube tenta a renovação com Gabriel, mas a negociação é bem difícil, pois ele tem contrato com o Coritiba.

— Realmente está difícil, porque ele é um atleta que se valorizou muito. Ele tem algumas propostas realmente que a gente não tem como competir, a gente tá tentando criar uma engenharia financeira pra convencer ele a talvez ganhar um pouco menos, mas ficar onde ele tá feliz. Uma pequena diferença tu consegues contornar. E é isso que nós estamos tentando chegar — explicou o diretor do comitê gestor do Departamento de Futebol, Luis Carlos Bianchi ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Para as laterais, a procura é ainda maior. O clube conta apenas com Alan Ruschel para o setor esquerdo e João Vitor para a direita. O último é um jovem que está por empréstimo do Monsoon. O clube espera anunciar um total de quatro nomes.

Com as saídas de Yan Souto e Zé Marcos, o Juventude tem Danilo Boza, Rodrigo Sam e o jovem da base Abner. Dois nomes irão chegar e um terceiro pode ser avaliado, com o empréstimo de Souto ao CRB.

VOLANTES, MEIAS E ATACANTES

De volantes o elenco está bem servido, mas dois retornam somente em abril. Caíque e Peixoto se recuperam de lesões no joelho. Hoje, o grupo tem Jadson, Dudu Vieira e Davi Góes, da base. Outro nome que voltará a ser aproveitado é Kelvi. O departamento de futebol quer contratar também um atleta canhoto para a função.

Na criação, o Juventude irá manter três nomes. Mandaca é o único garantido com contrato. Nenê irá renovar com o clube por mais um ano antes de se aposentar. E Jean Carlos tem proposta para seguir no Jaconi, mas ainda não deu a resposta.

No ataque serão cinco nomes, sendo uma renovação. O clube está adquirindo os direitos de Edson Carioca junto ao Azuriz do Paraná. Porém, outros quatro extremas vão desembarcar no Jaconi. O jovem Miguel, da equipe sub-20, será observado.

Para a posição de centroavante, as opções ao técnico Fábio Matias serão as mesmas desta temporada: Gabriel Taliari e Ronie Carrillo. O último pode ser emprestado e abrir margem para um reforço. Caíque, da equipe sub-20, será integrado ao elenco profissional após a Copa São Paulo.

BUSCA NO MERCADO

Goleiros: Mais um nome;

Zagueiros: Até três reforços;

Laterais: Quatro atletas, sendo dois para cada lado;

Volantes: Um canhoto e outro da base;

Meias: Dois para o setor;

Atacantes: Quatro extremas

ELENCO ATUAL

Goleiros: Marcão e Zé Henrique;

Laterais: Alan Ruschel e João Vitor;

Zagueiros: Danilo Boza, Rodrigo Sam e Abner*;

Volantes: Jadson, Caíque**, Peixoto**, Dudu Vieira, Kelvi* e Davi Góes*;

Meia: Mandaca;

Atacantes: Gilberto, Gabriel Taliari, Erick Farias, Edson Carioca, Ronie Carrillo, Miguel* e Caíque*