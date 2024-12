Nenê tem decisão encaminhada sobre o seu futuro no Juventude

O meia-atacante Nenê vai adiar a ida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por mais um ano. Ao que tudo indica, o atleta irá renovar com o Juventude. A projeção dele era se aposentar em 2023, mas ficou para 2024. Agora, o atleta deve deixar para o fim de 2025 e assinar por mais um ano com o Juventude. Inclusive, no futuro, ele tem a ideia seguir no Verdão em um cargo fora das quatro linhas.