Presidente do Juventude avalia temporada de 2024: "Não temos do que reclamar"

Fábio Pizzamiglio projeta vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude encerrou a temporada de 2024 satisfeito. O clube não tem do que reclamar, segundo palavras do próprio presidente Fábio Pizzamiglio. Em balanço realizado durante entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o mandatário alviverde comentou sobre os objetivos atingidos da temporada.

— Atingiu todas as metas, superou na Copa do Brasil. Então, avaliação, não temos do que reclamar. Obviamente, tem algumas contratações que não deram certo, isso é normal. Mas dentro do todo, acho que acertou muito mais do que errou — analisou o presidente.

Em campo, o Papo chegou à final do Gauchão e acabou com o vice-campeonato. Na Copa do Brasil avançou às quartas de final e quase conquistou vaga às semifinais perdendo para o Corinthians nos acréscimos em Itaquera. Já no Brasileirão, o time quase derrapou na reta final, mas Fábio Matias conseguiu manter o time na linha de chegada e a permanência veio com uma rodada de antecedência, superando as expectativas.

Por um gol o Juventude não chegou a garantir vaga na Copa Sul-Americana. Ficou uma pontinha de frustração, pois a equipe estava muito próxima de alcançar o feito. Contudo, isso não diminui o ano alviverde. Para 2025, Fábio Pizzamiglio projetou a régua um pouco mais alta.

— No mínimo o que a gente fez esse ano. A régua sobe, que a gente fala sempre quando entramos em campeonato é para ir bem. Temos a consciência que não dá pra ser campeão brasileiro, mas o campeão do nosso estadual aqui é possível, vamos buscar isso — comentou o presidente do Juventude, que projetou ainda as competições nacionais: