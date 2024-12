Zagueiro do Juventude passará por cirurgia

Zagueiro Rodrigo Sam veio do Água Santa para o Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Desfalque nas últimas rodadas do Brasileirão 2024, o zagueiro Rodrigo Sam acompanhou de fora das quatro linhas a permanência do Juventude na elite do futebol brasileiro.

Com lesão no púbis, o jogador atuou pela última vez na vitória, de virada, sobre o Bahia, no dia 9 de novembro. Depois, ele não entrou mais em campo.

No próximo domingo (15), o zagueiro passará por uma cirurgia no púbis para voltar 100% na temporada de 2025. Ele ficará um período em recuperação.

O Juventude chegou a fazer um tratamento conservador, que foi conduzido pelo departamento médico para o atleta poder se reabilitar. Contudo, as dores eram fortes. Agora, com a parada dos jogos, ele irá resolver de vez o problema.