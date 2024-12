Saiba quais são as duas marcas que o Juventude alcançou ao garantir presença na Séria A de 2025

Erick balançou as redes diante do São Paulo no Morumbi. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Ao garantir a permanência na elite do futebol brasileiro em 2025, o Juventude ainda atingiu uma marca importante no cenário nacional. O Verdão será o único clube do interior da região Sul no Brasileirão da próxima temporada.

Com o rebaixamento do Athletico-PR e do Criciúma, o Rio Grande do Sul será o único Estado do Sul do país com representantes na Série A, uma vez que Santa Catarina e Paraná não terão equipes na edição de 2025 da competição.

O Ju confirmou a presença em 2025 com uma rodada de antecedência. Ao vencer o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 2, o time de Fábio Matias atingiu os 45 pontos e encerrou a competição em 15º lugar na tabela.

— Quando a gente ganhou lá do São Paulo e pôde garantir a permanência, tivemos aquele sentimento de alívio. Obviamente, a gente queria a vaga na Sul-Americana, acabou não acontecendo, mas atingimos todas as metas neste ano. Então, na avaliação, não tem do que reclamar — garantiu o presidente alviverde Fábio Pizzamiglio.

Leia Mais FGF divulga tabela básica do Gauchão 2025. Confira quando será o clássico entre Caxias e Juventude

Juventude, Grêmio e Internacional representarão a região Sul, cabendo ao Verdão também o posto de 4º lugar como clube do Interior com mais participações em Campeonatos Brasileiros. São 20 no total.

Apenas Santos (com 63 participações), Guarani (com 29) e Ponte Preta (com 24) têm mais disputas na Série A do que o Juventude.