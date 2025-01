"Acho que tivemos as melhores chances de fazer o gol": jogadores do Juventude avaliam duelo contra o Boca Juniors

— Um evento diferente daquilo que o clube costuma fazer na pré-temporada. Ficamos felizes por ter participado. Mas agora passou e temos que voltar a focar no nosso objetivo real que é o Campeonato Gaúcho. Teremos mais uma semana para trabalhar, mas o que fica é a experiência e o bom jogo que fizemos. Acredito que o resultado não diz o que foi o jogo. Acho que tivemos as melhores chances de fazer o gol — apontou Ruschel.

Depois de vencer o Sindicato dos Atletas, por 2 a 0, e perder para o Boca em amistoso, pelo mesmo placar, o Juventude se prepara para a estreia no Estadual, no dia 22, diante do Ypiranga, no Alfredo Jaconi.