Juventude anuncia parceria com a UCS para a utilização do Instituto de Medicina do Esporte

Na tarde desta sexta-feira (13), o Juventude e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) formalizaram parceria para a temporada de 2025. Cerca de 120 atletas da base do time alviverde terão acesso à estrutura e aos profissionais do Instituto de Medicina do Esporte (IME) do Centro Clínico da UCS. Os jogadores têm à disposição consultas de aptidão, testes de desempenho e acompanhamento diário de médicos de diversas áreas, como fisioterapia, nutrição, psicologia, entre outros.