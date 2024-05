O brasileiro Caio Bonfim ficou com a medalha de bronze no Grande Prêmio Internacional de Marcha Atlética Cantones de La Coruña - Troféu Sergio Vázquez, disputado neste sábado (18), na Espanha. O evento é uma das competições mais importantes do Circuito da World Athletics (Federação Mundial de Atletismo) na categoria Ouro.