A World Athletics esclareceu uma dúvida sobre o regulamento de classificação para a disputa da maratona por equipes na marcha atlética para a Olimpíada de Paris. O texto publicado pela própria entidade informava que as primeiras 22 equipes da prova do Mundial da modalidade, disputada neste domingo (21) em Antalya, na Turquia, se classificariam para os Jogos Olímpicos. Além disso, as cinco primeiras colocadas classificariam uma segunda dupla do mesmo país para o megaevento esportivo.