A brasileira Érica Sena conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipes, em sua estreia na temporada olímpica nos 20 km. Com o tempo de 1h29min22seg, a atleta do Pinheiros (SP) só ficou atrás da peruana Kimberly García León, campeã com 1h27min12seg, e da chinesa Ma Zhenxia, prata com 1h27min55seg, na prova disputada neste domingo (21), em Antalya, na Turquia. Esta é a segunda vez que neste evento ela sobre no pódio. Em 2016, em Roma, também terminou na terceira posição.