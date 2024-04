A seleção brasileira feminina de ginástica artística conquistou a medalha de prata no XV Troféu Cidade de Jesolo, na Itália, neste sábado (20). No total, a equipe formada por Andreza Lima, Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Rebeca Andrade somou 164.465 pontos contra 166.800 das italianas, que ficaram com o ouro. Os Estados Unidos marcaram 163.934 e garantiram o bronze.