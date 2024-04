Bárbara Seixas e Carol Solberg confirmaram vaga nos Jogos de Paris ao se classificarem para as semifinais do Elite 16 de Tepic, no México. Neste sábado (20), elas derrotaram as alemãs Sandra Ittlinger/Karla Borger por 2 a 0 (21/18 e 21/13), em jogo válido pelas quartas de final e, desta forma, garantiram matematicamente um lugar no torneio olímpico, já que não poderão ser ultrapassadas por nenhuma outra parceria brasileira até o fim do período de classificação.