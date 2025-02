O "Gaúcha Olímpica" traz um resumo dos principais fatos da cobertura do Rio Open . Ao longo do programa, confira entrevistas e análises do rendimento dos atletas gaúchos, como serão os próximos passos de João Fonseca, e convidados especiais.

O programa será ao vivo, direto do Rio de Janeiro, no sábado (22), das 13h até 14h, com transmissão em imagens no YouTube de GZH.