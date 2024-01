O tênis tem um novo campeão. O italiano Jannik Sinner, aos 22 anos e 165 dias, derrotou o russo Daniil Medvedev em uma final épica, neste domingo (28), e conquistou o Aberto da Austrália. Em 3h44min de jogo, ele virou um confronto que parecia perdido, com parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3, e confirmou a excelente fase, que inclui quatro títulos em sete finais na temporada passada e três vitórias nos últimos quatro confrontos com Novak Djokovic, que agora terá a companhia do jogador nascido em San Candido, uma pequena cidade no norte da Itália, na região de Trentino, como o mais jovem vencedor da história do torneio. O sérvio atingiu a marca em 2008, ano de sua primeira de 10 conquistas em Melbourne.