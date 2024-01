O indiano Rohan Bopanna fez história neste sábado ao se tornar o tenista mais velho a conquistar um título de Grand Slam. Ao lado do australiano Matthew Éden e com 43 anos, ou, como ele prefere dizer, no nível 43, derrotou a dupla formada pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 7/5, e conquistou o título do Aberto da Austrália.