Hospital abre procedimento para confirmar morte cerebral de jovem do Red Bull Bragantino

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, atualizou o quadro de saúde de Pedro Severino, de 19 anos, jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino, que sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira. Segundo comunicado da assessoria de comunicação do hospital, foi aberto um procedimento para confirmar a morte encefálica do atleta.

"Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares", diz comunicado do hospital. Segundo a equipe médica que acompanha o jogador, esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que ocorreu às 16h30.

Severino sofreu um traumatismo craniano e continua internado em "estado gravíssimo", segundo avaliação do corpo médico. O jogador teve de passar por cirurgia de emergência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Os dois deram entrada no pronto-socorro do hospital às 6h17.

Castro sofreu apenas ferimentos leves, recebeu os cuidados necessários, passou por exames complementares e teve alta médica por volta das 16h50, segundo o hospital.

Severino é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu Athletico-PR e Corinthians, além da seleção brasileira. A família do jovem deseja que ele seja transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, essa transferência só poderá ser realizada se o quadro clínico estiver estabilizado.