O carnaval terminou de maneira triste para parte dos professores e pesquisadores do Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A falta de energia desligou equipamentos, iluminações e refrigeradores, afetando estudos e trabalhos na tarde desta segunda (12). Muitos deles tiveram que voltar às pressas para tentar salvar, na escuridão, o que restou de animais, plantas e amostras.